Порошенко обсудит с лидерами Евросоюза угрозы РФ в Черном и Азовском морях

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны РоSSии".

Порошенко обсудит с лидерами Евросоюза угрозы РФ в Черном и Азовском морях
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко в ходе саммита "Украина-ЕС" 9 июля намерен обсудить с лидерами Европейского Союза угрозы, создаваемые РоSSийской Федерацией в Черном и Азовском морях.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Рассчитываем на жесткую позицию ЕС по новым вызовам безопасности со стороны РоSSии в Черном и Азовском морях. Обсудим этот вопрос с лидерами ЕС на саммите 9 июля", - написал президент.

Он также отметил, что приветствует решение Совета ЕС продлить на год "крымский пакет" санкций против РФ.

Комментируя это решение, глава МИД Павел Климкин призвал перейти от политики "непризнания" к деоккупации полуострова.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обсудил с послом Великобритании Джудит Гоф обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием там военного присутствия РФ. В этом контексте Турчинов выразил убеждение, что украинские Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации. Также Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе парламент примет законопроект "О национальной безопасности".

Напомним, ранее командование военно-морскими силами Украины объявило о закрытии до 1 сентября текущего года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя. Это необходимо для проведения мероприятий по боевой подготовке ВСУ, которые будут продолжаться все лето.

В зону ограничения попала акватория около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии фронта, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска.


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