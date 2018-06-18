Денисову не пустили к Сущенко вопреки решению московского суда
Омбудмен находится в РоSSии уже пятый день, но пока не навестила никого.
Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в Лефортовскую тюрьму к осужденному украинскому журналисту Роману Сущенко, несмотря на решение московского суда, разрешающее встречу.
Об этом сообщила сама Денисова в фейсбуке.
Денисову, которая уже пять дней находится в РоSSии, пока не пустили ни к одному украинскому политзаключенному: ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Сущенко.
Поездки омбудсменов Украины и РФ по тюрьмам - результат договоренности между Россией и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина. Он состоялся 9 июня.
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