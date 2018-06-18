Денисову не пустили к Сущенко вопреки решению московского суда

Омбудмен находится в РоSSии уже пятый день, но пока не навестила никого.

Уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в Лефортовскую тюрьму к осужденному украинскому журналисту Роману Сущенко, несмотря на решение московского суда, разрешающее встречу.

Об этом сообщила сама Денисова в фейсбуке.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Денисову, которая уже пять дней находится в РоSSии, пока не пустили ни к одному украинскому политзаключенному: ни к Олегу Сенцову, ни к Николаю Карпюку, ни к Сущенко.