От закона о нацбезопасности зависит военная помощь со стороны США, - Левус

Провал законопроекта будет сравним с провалом Бухарестского саммита в 2008 году.

Финальный текст законопроекта о национальной безопасности будет базироваться на первоначальном варианте, который был представлен президентом, с учетом поправок, которые требуют международные партнеры. От него зависит получение Украиной финансовой военной помощи со стороны Запада.

Об этом сказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Андрей Левус на круглом столе, организованном в рамках информационного партнерства Реанимационного пакета реформ и Института Горшенина.

"Мы берем за основу президентский законопроект, не проект, который был опубликован на сайте комитета 6 июня. Туда будут добавлены рекомендации наших международных партнеров. Предварительно учтены ключевые принципы в управлении ВСУ, разграничение полномочий Генштаба, Министерства обороны, усилено направление гражданского контроля: речь идет о гражданском министре обороны и гражданском заместителе министра обороны. Речь идет о назначении главнокомандующего ВСУ", - сказал он.

По словам Левуса, в финальном тексте урегулированы спорные поправки по СБУ . В частности, сужена зона деятельности Службы. СБУ не будет заниматься коррупционными преступлениями. Кроме того, в финальном тексте законопроекта депутаты предлагают создать отдельный комитет, который будет контролировать спецслужбы.

"Наиболее дискуссионными были нормы, касающиеся СБУ . На данный момент представители рабочей и международной консалтинговой группы сошлись на том, что будет создан отдельный парламентский комитет, который будет заниматься делами СБУ , украинских разведок. У нас будет последовательный парламентский надзор за спецслужбами. Здесь, собственно, была очень большая дискуссия, будет ли это комиссия, будет ли это подкомитет в рамках существующего комитета. Но настояния наших международных партнеров были очень последовательны, чтобы это был отдельный комитет с отдельным аппаратом, который будет полноценно законодательно обеспечивать деятельность спецслужб и контролировать их", - добавил Левус.

Депутат отметил, что, по его мнению, финальный текст законопроекта не идеален, но принять его все равно крайне необходимо, так как от этого зависит возможное членство Украины в НАТО и финансовая помощь от США .