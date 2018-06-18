НАБУ закрыло дело против заместителя Матиоса
Аренда дома за 3,5 тысячи долларов в месяц оказалась законной.
Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по незаконному обогащению заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых.
Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Детективы пришли к выводу, что в действиях Борзых отсутствует состав преступления.
Уголовное производство в отношении Борзых было зарегистрировано в марте по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.
Напомним, в декабре 2017 года журналисты программы "Наші гроші" сообщили, что Борзых в 2016 году арендовал большой дом в Лесниках с солнечными панелями обогрева и с ландшафтным дизайном двора. По данным риелторов, стоимость аренды такого дома - 3,5 тысячи долларов в месяц.
В декларации Борзых (нет в открытом доступе) не указаны расходы на аренду этого дома.
Засекречивания деклараций подчиненных добился главный военный прокурор Анатолий Матиос.
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Политика
18.06.2018 11:20