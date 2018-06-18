Денисову четвертый день не пускают к украинским политзаключенным в РФ, - Геращенко

"ЧМ по футболу был бы хорошим шансом для Владимира Путина освободить политзаключенных".

Денисову четвертый день не пускают к украинским политзаключенным в РФ, - Геращенко
Людмила Денисова в РФ

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова уже четвертый день находится на территории РоSSии, но ее до сих пор не пускают к украинским политзаключенным.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает "112 Украина".

"Людмила Денисова уже четыре дня находится в РоSSийской Федерации и за это время она могла бы посетить как минимум четырех политзаключенных, которые разбросаны по страшным тюрьмам огромной территории РФ. Мы выражаем протест относительно невыполнения договоренностей на высшем уровне, относительно недопущения украинского омбудсмена. И то, что к Олегу Сенцова не допускают Людмилу Денисову, как по мне, свидетельствует об очень тревожных фактах. Возможно и вероятнее всего, скрывают ухудшение состояния здоровья. 36 дней голодания здоровья не прибавляет", - сказала она.

Геращенко также прокомментировала возможность обмена заключенными во время Чемпионата мира по футболу, который проходитв РФ.

"Климкин (глава МИД, - ред.) говорил, что мы, украинская сторона, делаем все для того, чтобы этот процесс был разблокирован. Считаем, что Чемпионат мира по футболу был бы хорошим шансом для Владимира Путина освободить политзаключенных Кремля, продемонстрировав миру такой гуманитарный жест. Произойдет это или нет, к сожалению, зависит не от Украины, потому что мы готовы к тому, чтобы все это разблокировать", - добавила она.

Напомним, 15 июня Денисова приехала в роSSийскую колонию, где находится Сенцов, но ее к нему не пустили. При этом роSSийский омбудсмен татьяна Москалькова заявила, что за время голодовки Сенцов прибавил в весе два килограмма.

Комментируя ситуацию с украинским омбудсменом, Москалькова заявила, что попытка встретиться с Сенцовым была "личной инициативой госпожи Денисовой", которая своей поездкой "нарушила предыдущие договоренности". Денисова, в свою очередь, настаивала на немедленной встрече с заключенным из-за сообщений о резком ухудшении состояния его здоровья.

Позже стало известно, что Денисова и Москалькова договорились о переговорах в Москве 18 июня. Поездки омбудсменов Украины и РФ по тюрьмам - результат договоренности между Россией и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина. Он состоялся 9 июня.


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