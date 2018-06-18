Турчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSии

РФ усиливает десантные возможности в акватории моря.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что РоSSия усиливает десантные возможности в Азовском море. Он считает, что это может свидетельствовать о возможных провокациях на этом направлении.

"Усиление десантных возможностей РФ в этом регионе свидетельствует о возможности провокаций с их стороны на Азовском побережье", - сказал Турчинов в понедельник во время встречи с послом Великобритании Джудит Гоф, говоря о попытках РФ блокировать корабли, которые направляются в украинские порты в Азовском море.

В этом контексте Турчинов выразил убеждение, что украинские Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации. Также Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе парламент примет законопроект "О национальной безопасности".

Как сообщается, посол Великобритании подчеркнула, что Великобритания поддерживает независимость и территориальную целостность Украины и остается надежным партнером Украины.

Напомним, ранее командование военно-морскими силами Украины объявило о закрытии до 1 сентября текущего года трех участков Азовского моря вблизи Мариуполя. Это необходимо для проведения мероприятий по боевой подготовке ВСУ, которые будут продолжаться все лето.

В зону ограничения попала акватория около населенных пунктов Широкино и Мелекино, находящихся непосредственно у линии фронта, а также Белосарайская коса и участок к востоку от Бердянска.