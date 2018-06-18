"Возможно, вопрос решится сегодня": В РоSSии заговорили об обмене Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов уже больше месяца голодает в роSSийских застенках. Сегодня в сети появилась обнадеживающая информация о возможном скором обмене политзаключенного.

Такую информацию обнародовал в своем Телеграм-канале главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, передает Час Пик.

"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", - написал Венедиктов.

Правозащитница Мария Томак отметила, что главред "Эха Москвы" всегда кичился своими связями и источниками в Кремле.

"Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он ни происходил, не повредит процессу", - написала Томак в Фейсбуке.