"Возможно, вопрос решится сегодня": В РоSSии заговорили об обмене Сенцова
Украинский режиссер Олег Сенцов уже больше месяца голодает в роSSийских застенках. Сегодня в сети появилась обнадеживающая информация о возможном скором обмене политзаключенного.
Такую информацию обнародовал в своем Телеграм-канале главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, передает Час Пик.
"Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцовым и обменом", - написал Венедиктов.
Правозащитница Мария Томак отметила, что главред "Эха Москвы" всегда кичился своими связями и источниками в Кремле.
"Надеюсь только, что этот "слив", от кого бы он ни происходил, не повредит процессу", - написала Томак в Фейсбуке.
Напомним, глава МИД Павел Климкин заявил, что Кремль может пойти на обмен пленными во время ЧМ-2018.
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