В "списке Бабченко" не было фамилии самого Бабченко

Подозреваемый Борис Герман заявляет о подготовке "полномасштабной агрессии" из РоSSии.

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" в Украине. Об этом перед заседанием суда заявил Герман из бокса задержанных, передает РБК-Украина.

"В списке, который мне передали, было действительно 47 фамилий. В списке был Аваков - младший, а Бабченко там не было. Они (россияне, - ред.) планируют полномасштабную агрессию, это стопроцентная информация", - сказал Герман.

На вопрос о том, когда планируется полномасштабная агрессия, Герман не ответил.

Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Бабченка. Позже, 11 июня, суд перенес рассмотрение апелляции на арест Германа на 18 июня 2018 года.