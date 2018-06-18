Украина настаивает на допуске омбудсмена ко всем политзаключенным в РоSSии

К заключенным украинцам и крымским татарам также должны допустить представителей Красного Креста.

Украина настаивает на допуске омбудсмена ко всем политзаключенным в РоSSии
Ирина Геращенко
Фото: Iryna Gerashchenko

Украина настаивает на допуске ко всем заложникам омбудсмена и представителей Красного Креста. Об этом во время согласительного совета заявила первый заместитель главы Верховной рады Ирина Геращенко, передает пресс-служба парламента.

"Впервые за 15 месяцев состоялась встреча в нормандском формате министров иностранных дел, где поднимались вопросы безопасности миссии на Донбассе и освобождения заложников. Также ради освобождения заложников, президент несколько дней назад имел телефонный разговор с Путиным, где поднимал этот вопрос. И была достигнута договоренность о том, что уполномоченные по правам человека обменяются визитами для того, чтобы впервые за 4 года омбудсмен Денисова смогла увидеть состояние здоровья и убедиться в том, как содержат украинских пленников, которых на сегодня более 60 человек. Это украинцы и крымские татары", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что несмотря на высокие договоренности, сегодня уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой не дали осуществить визит ни к Сенцову, ни к Клыху или другим украинским политзаключенным.

"Поэтому украинская сторона настаивает на том, чтобы ко всем заложникам были допущены и омбудсмен, и представители Красного Креста", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал РоSSийскую Федерацию освободить украинских политзаключенных.


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