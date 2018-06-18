Украина прошла аудит Международной морской организации
Нашей стране было предъявлено менее 10 замечаний и одно предостережение.
Украина прошла аудит Международной морской организации (IMO).
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Фейсбуке.
"Если бы мы провалили этот аудит, который с 2016 года стал обязательным для всех стран-членов IMO, на развитии наших морских портов и привлечению мировых компаний можно было бы ставить крест. Десятки тысяч украинцев потеряли бы достойную работу, потому что их документы котировались бы на уровне мусорных роSSийских", - написал он.
По словам министра, при среднем количестве замечаний к каждой стране более 22, Украине предъявлено менее 10 замечаний, а предостережение - одно.
"80% мировых грузовых перевозок - морские. Каждый шестой моряк в мире - украинец... И теперь украинских специалистов приглашают становиться аудиторами ИМО, а Украина будет примером для других государств, как готовиться к таким аудитам", - добавил он.
Напомним, в феврале Украина подала в Гаагу меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.
Международная морская организация является специализированным учреждением ООН и служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.
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