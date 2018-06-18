Нашей стране было предъявлено менее 10 замечаний и одно предостережение.

Украина прошла аудит Международной морской организации (IMO).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Фейсбуке.

"Если бы мы провалили этот аудит , который с 2016 года стал обязательным для всех стран-членов IMO, на развитии наших морских портов и привлечению мировых компаний можно было бы ставить крест. Десятки тысяч украинцев потеряли бы достойную работу, потому что их документы котировались бы на уровне мусорных роSSийских", - написал он.

По словам министра, при среднем количестве замечаний к каждой стране более 22, Украине предъявлено менее 10 замечаний, а предостережение - одно.

"80% мировых грузовых перевозок - морские. Каждый шестой моряк в мире - украинец... И теперь украинских специалистов приглашают становиться аудиторами ИМО, а Украина будет примером для других государств, как готовиться к таким аудитам", - добавил он.

Напомним, в феврале Украина подала в Гаагу меморандум о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.