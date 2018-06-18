Климкин призвал перейти от политики "непризнания" к деоккупации Крыма
Глава МИДа приветствовал продление антироSSийских санкций ЕС.
Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РоSSии за незаконную аннексию Крыма.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
"Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму. Также важно составить список тех, кто ответственен за массовое нарушение прав человека на оккупированном полуострове и лиц, вовлеченных в строительство Керченского моста. Мы должны перейти от непризнания к деоккупации", - написал он.
Свое сообщение он отметил хештегом #CrimeaIsUraraine.
Напомним, Совет ЕС продлил санкции за аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.
Европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Срок их действия заканчивается 15 сентября 2018 года. Экономические санкции действуют до 31 июля 2018 года.
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