Климкин призвал перейти от политики "непризнания" к деоккупации Крыма

Глава МИДа приветствовал продление антироSSийских санкций ЕС.

Министр иностранных дел Павел Климкин приветствовал решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РоSSии за незаконную аннексию Крыма.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter .

"Благодарен нашим друзьям из ЕС за четвертое ежегодное продление санкций по Крыму. Также важно составить список тех, кто ответственен за массовое нарушение прав человека на оккупированном полуострове и лиц, вовлеченных в строительство Керченского моста. Мы должны перейти от непризнания к деоккупации", - написал он.

Свое сообщение он отметил хештегом #CrimeaIsUraraine.

Напомним, Совет ЕС продлил санкции за аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года.