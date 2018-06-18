В зоне ООС ранены военнослужащий и трое медиков

Минобороны уточнило информацию за предыдущие сутки.

В зоне ООС ранены военнослужащий и трое медиков
Фото: Макс Левин

Четверо украинских военных в воскресенье, 17 июня, получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.

"Вчера вследствие ведения боевых действий на луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Кроме того, за прошедшие сутки боевые травмы получили еще 3 наших бойцов", - сказал Мотузянык.

Среди травмированных - военные медики, которые эвакуировали раненного бойца.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, в утренней сводке пресс-центр Операции объединенных сил сообщал об отсутствии потерь среди украинских военнослужащих.


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