В зоне ООС ранены военнослужащий и трое медиков

Минобороны уточнило информацию за предыдущие сутки.

Четверо украинских военных в воскресенье, 17 июня, получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.

"Вчера вследствие ведения боевых действий на луганском направлении, а именно в районе Крымского, во время вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Кроме того, за прошедшие сутки боевые травмы получили еще 3 наших бойцов", - сказал Мотузянык.

Среди травмированных - военные медики, которые эвакуировали раненного бойца.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, в утренней сводке пресс-центр Операции объединенных сил сообщал об отсутствии потерь среди украинских военнослужащих.