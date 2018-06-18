В Раде хотят изменить скандальную правку закона об Антикоррупционном суде, - Березюк

"На этой неделе мы обязательно соберёмся и сделаем свои предложения".

В Раде хотят изменить скандальную правку закона об Антикоррупционном суде, - Березюк
Олег Березюк
Фото: obozrevatel.com

Депутаты Верховной Рады хотят изменить скандальную правку в законе об Антикоррупционном суде.

Об этом в комментарии LB.ua заявил глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк.

"На этой неделе мы обязательно соберёмся и сделаем свои предложения для внесения правок в закон об Антикоррупционном суде. Чтобы исправить то шулерство, которое было допущено в итоговой редакции закона в части апелляции. Чтобы эти правки были обязательно приняты", - сказал он.

Березюк также отметил, что изменения в закон должны быть внесены одновременно с принятием ещё одного закона - о создании Антикоррупционного суда, что запланировано на четверг.

С этим согласился замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Нам нужно возвращаться и менять закон, хотя глава фракции БПП обвинил общественных активистов в том, что в закон закралась эта правка об апелляции... Я думаю, что это была сознательная политика, чтобы ТОП-коррупционеры избежали наказания через апелляционные инстанции", - сказал он на брифинге в ходе согласительного совета.

В то же время, глава фракции БПП Артур Герасимов опроверг все обвинения относительно включения в итоговую редакцию закона норм, которых не было в первом чтении.

"Читайте внимательней закон, эти нормы были приняты ещё в первом чтении", - рекомендовал он.

Герасимов также отметил, что в БПП не видят необходимости менять закон.

"На этой неделе мы должны принять два технических закона для запуска Антикоррупционного суда. Поэтому мы настаиваем, чтобы в четверг эти законопроекты были рассмотрены на комитете (по вопросам правосудия, - ред.) и уже в четверг вынесены на рассмотрение парламента", - сказал он.

Герасимов также заявил, что "вся истерика, которая была поднята в свете принятия якобы скандальной правки (в части апелляции, - ред.), - это абсолютная это ложь и дискредитация парламента. Потому что закон был рассмотрен и принят по полной процедуре, были розданы все материалы и сравнительные таблицы".

В то же время, замглавы Комитета по вопросам правосудия и нардеп "Народного фронта" Леонид Емец в комментарии LB.ua отметил, что на данный момент ещё нет окончательного понимания относительно возможного внесения изменений в закон в части норм про апелляцию.

Напомним, ранее Комитет Рады заявил, что Венецианская комиссия одобрила норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде.

Создание антикоррупционного суда - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент Петр Порошенко внес законопроект в Раду.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу.


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