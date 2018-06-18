Евросоюз продлил "крымские санкции" на год

Европейским компаниям запрещено работать с оккупированным Россией полуостровом.

Евросоюз продлил "крымские санкции" на год
Фото: Liga.net

Европейский Союз продлил еще на 12 месяцев - до 23 июня 2019 года - срок действия санкций, введенных за аннексию Крыма. Об этом сообщила в понедельник, 18 июня, пресс-служба Совета ЕС.

Штрафные меры Брюсселя предполагают, в частности, запрет на ввоз продукции в Евросоюз с территории полуострова и Севастополя и распространяются на физических лиц из ЕС и базирующиеся там компании. Незаконными признаются также инвестиции в регион, сотрудничество с компаниями-поставщиками, вложения в недвижимость и финансирование находящихся в Крыму предприятий.

Ограничения распространяются и на туристическую сферу. Европейским круизным судам предписано не заходить в порты полуострова, за исключением экстренных случаев.

Кроме того, запрещается ввоз в Крым определенных товаров и технологий, которые могут использоваться в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также применяться при добыче нефтегазового сырья и минеральных ресурсов.

Напомним, европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Срок их действия заканчивается 15 сентября 2018 года.

Экономические санкции действуют до 31 июля 2018 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
НАБУ считает дело по "Роттердам+" одним из приоритетовНАБУ считает дело по "Роттердам+" одним из приоритетов
"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей
ВСУ уничтожили блиндажи с оккупантами: ВидеоВСУ уничтожили блиндажи с оккупантами: Видео
Блок рекламы


Похожие новости
Суд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 14 августаСуд продлил арест экс-главы Партии регионов Ефремова до 14 августа
Экс-командиру Харьковского "Беркута" снова не продлили арестЭкс-командиру Харьковского "Беркута" снова не продлили арест
В Евросоюзе призвали Орбана не нарушать гражданские свободыВ Евросоюзе призвали Орбана не нарушать гражданские свободы
Суд продлил арест Крысина на два месяцаСуд продлил арест Крысина на два месяца
Киев продлил конкурс на проект талисмана города из-за большого количества заявокКиев продлил конкурс на проект талисмана города из-за большого количества заявок
Роману Абрамовичу не продлили британскую визуРоману Абрамовичу не продлили британскую визу
Вместе с Brexit Британия покинет и таможенный союз ЕвросоюзаВместе с Brexit Британия покинет и таможенный союз Евросоюза
Евросоюз осуждает строительство Керченского мостаЕвросоюз осуждает строительство Керченского моста
Курту Волкеру продлили мандат по УкраинеКурту Волкеру продлили мандат по Украине
Фигурантам "дела Веджие Кашка" в Крыму продлили арест на два месяцаФигурантам "дела Веджие Кашка" в Крыму продлили арест на два месяца
Последние новости
Подгружаем последние новости