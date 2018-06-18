В Украине уменьшилось количество пыток, - спецдокладчик ООН
По сравнению с 2016 годом, правоохранители стали человечнее.
Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер заявляет, что в Украине после 2016 значительно уменьшилось количество пыток.
Об этом Мельцер сообщил в интервью изданию «Зеркало недели».
"Должен сказать, что после 2016 года случаев нечеловеческого отношения, пыток на территории, контролируемой властями Украины, значительно меньше", - сказал Мельцер.
По его словам, в 2014-2016 годах "была достаточно распространена практика незаконных держаний под стражей, бесчеловечного отношения, но с тех пор ситуация с этим улучшилась".
В то же время, Мельцер отметил, что очень многие люди жалуются на пытки, ненадлежащее отношение "именно во время пребывания в полиции". "Это свежие, актуальные заявления. Больше всего я именно переживаю за это", - отметил Мельцер.
По его словам, заявления о ненадлежащем отношении касаются именно задержания - до того, как человека официально берут под стражу и регистрируют ее в журнале.
Напомним, специальный докладчик ООН по предотвращению пыток вместе со своей командой с 20 мая по 8 июня в Украине оценивал общую ситуацию о запрете пыток или других видов обращения, унижающих человеческое достоинство. Мельцер на Донбассе посетил в СИЗО №5 пленных украинских военных Александра Коринькова, Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко и гражданского Романа Твердого.
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