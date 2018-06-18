В Украине уменьшилось количество пыток, - спецдокладчик ООН

По сравнению с 2016 годом, правоохранители стали человечнее.

Специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер заявляет, что в Украине после 2016 значительно уменьшилось количество пыток.

Об этом Мельцер сообщил в интервью изданию «Зеркало недели».

"Должен сказать, что после 2016 года случаев нечеловеческого отношения, пыток на территории, контролируемой властями Украины, значительно меньше", - сказал Мельцер.

По его словам, в 2014-2016 годах "была достаточно распространена практика незаконных держаний под стражей, бесчеловечного отношения, но с тех пор ситуация с этим улучшилась".

В то же время, Мельцер отметил, что очень многие люди жалуются на пытки, ненадлежащее отношение "именно во время пребывания в полиции". "Это свежие, актуальные заявления. Больше всего я именно переживаю за это", - отметил Мельцер.

По его словам, заявления о ненадлежащем отношении касаются именно задержания - до того, как человека официально берут под стражу и регистрируют ее в журнале.