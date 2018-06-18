СБУ завела дело на С14 и "Нацкорпус" за задержание Лусварги

Дело открыто по статьям о террористическом акте и похищении человека.

Служба безопасности Украины начала расследование по факту задержания активистами националистических организаций боевика "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги. Об этом написал адвокат бразильца Валентин Рыбин на своей странице в Фейсбуке.

"Главным следственным Управлением СБ Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении представителями С14 в центре Киева 04.05.18 террористического акта и похищении человека (гражданина Бразилии, Рафаэля Лусварги)", - написал он.

Адвокат также обнародовал ответ СБУ на свой запрос, согласно которому 1 июня открыто уголовное производство по факту задержания Лусварги. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены на основании заявления Рыбина и во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 18 мая.

Напомним, 4 мая активисты националистических организаций С14 и "Национальный корпус" задержали бразильца Лусварге в Киеве и привели в СБУ. 7 мая Павлоградский районный суд Донецкой области арестовал боевика без права внесения залога.


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