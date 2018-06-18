Новым президентом Колумбии стал Иван Дуке

Его соперник Густаво Петро не признает результаты выборов.

На выборах президента Колумбии победил кандидат от партии "Демократический центр" 41-летний Иван Дуке. Об этом сообщает Reuters.

Дуке получил 54% голосов, а его соперник Густаво Петро 42%.

За Дуке проголосовали 8 млн колумбийцев, хотя он получил большинство только в 8 из 32 провинций страны.

Густаво Петро не признал победу Дуке и призвал людей выйти на митинг.

Новоизбранного Дуке поддерживает бывший президент страны Альваро Урибе Велес, который уже поздравил его с победой.

Дуке считают «удобным президентом для бизнеса», поскольку он хочет сократить налоги и повысить инвестиции, увеличивая зарплаты и сокращая штат. Также он пообещал возобновить расследование преступлений, вероятно совершенных повстанцами во время жестокого 50-летнего конфликта с правительством.

27 мая в Колумбии начались первые президентские выборы после подписания мирного соглашения с леворадикальной группировкой FARC.

Напомним, 15 августа 2017 власти Колумбии объявила об окончании конфликта с повстанцами FARC, который длился более 50 лет.