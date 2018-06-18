Глава МИД Климкин 18-19 июня посетит Израиль
Планируются переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.
Министр иностранных дел Павел Климкин 18-19 июня посетит Израиль с официальным визитом.
Об этом сообщается на сайте МИДа.
"18-19 июня 2018 в Иерусалиме под сопредседательством министра иностранных дел Украины Павла Климкина запланировано проведение 11-го заседания совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. Израильскую часть Комиссии возглавляет министр по вопросам охраны окружающей среды, министр по делам Иерусалима и еврейского наследия Зеэв Элькин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время заседания планируется провести переговоры по всем ключевым вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности - перспектив взаимодействия в сфере торговли, привлечения инвестиций, туризма, сельского хозяйства, инноваций, энергетики, коммуникаций.
В рамках визита также запланированы встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и с Патриархом Иерусалимским Теофилом III.
Напомним, в апреле Украина и Израиль технически парафировали Соглашение о свободной торговле.
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Политика
18.06.2018 09:43