Порошенко: Украина создает группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2"

"Убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить".

Порошенко: Украина создает группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2"
Фото: president.gov.ua

Власти Украины создают в Европейском Союзе группу, которая должна остановить строительство второй нитки роSSийского газопровода в обход Украины "Северный поток - 2", а также ведут переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина". "Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток-2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создавать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - написал президент в заметке для социальной журналистики "Medium".

При этом он Украины подчеркнул, что условием участия Германии в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2".

"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - утверждает президент.

Порошенко отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство "Северного потока-2".

"Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - добавил президент.

Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй "Северного потока - 2".

"Это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", - добавил президент.

По его словам, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, который перестанет функционировать в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

"Почему (президент РФ Владимир, - ред.) Путин колеблется перед тем, как атаковать наше государство? Когда у нас в 2014 году почти не было армии, почему он не пошел дальше? Потому что, если в результате агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы оплату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины, а эта сумма лишь в прошлом году равнялась $30 млрд. И РоSSия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход, этот фактор безопасности перестанет работать", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию.

Ранее Порошенко заявил, что "Северного потока-2" не будет.


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