В США призвали Украину обратить внимание на угрозы в Азовском море со стороны РоSSии

шторм Черное море

Украине следует начать действительно серьезно относится к роSSийским провокациям в акватории Азовского моря, иначе они могут обернуться проблемами для ее национальной безопасности.

Об этом на ежегодной конференции по украинско-американским отношениям заявил президент аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард, передает «Голос Америки«.

По его словам, РоSSия на протяжении последних недель наращивает военное присутствие в регионе и задерживает следующие в украинские порты суда. Американский эксперт считает, что Украине «следует начать действительно серьезно относиться к ее национальной безопасности» и понять стратегии, которые использует РоSSия.

«Им даже не надо это делать военным путем … Они просто полностью подавят Донбасс экономически, и Азовское море … И все рыбаки застрянут в Бердянске и других портах и не смогут выходить в море, и они не смогут экспортировать сталь с Донбасса. Вот в чем эта стратегия», – утверждает Говард.

Кроме того, Пол Гобл, аналитик The Jamestown Foundation, рассказал в интервью изданию, что в конце мая РоSSия без особых предупреждений переместила пять кораблей ВМС из Каспийского до Азовского моря. По его мнению «роSSийская сторона получила возможности проводить агрессию с моря на украинском побережье».

«Даже если Москва не использует корабли для нападения на Мариуполь или иное прибрежный город Украины, тот факт, что она способна это сделать, будет сдерживать определенные оборонительные силы Украины, которые могли бы быть использованы против нападений РоSSии в других района», — подчеркнул он.

Украине же стоит усиливать собственную оборону и обеспечить поддержку международного сообщества, убежден исследователь. Он выразил удивление, что украинская власть не говорит громче на мировой арене о проблемах на Азовском море, называя это «стратегией безразличия».


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