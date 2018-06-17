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Два митрополита Вселенского патриархата прибыли в Грузию обсудить украинский вопрос Архиереи ознакомят патриарха Илию ІІ с позицией патриарха Варфоломея. Фото: pravoslavie.ru К Патриарху Грузии Илии ІІ с визитом прибыла делегация Вселенского патриархата, чтобы, в частности, обсудить украинский вопрос, сообщает РИСУ. Секретарь грузинского патриарха протоиерей Микаэл Ботковели сообщил, в составе делегации - два высокопоставленных митрополита Вселенского патриархата. Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II должен был 17 июня принять их в патриархии. "Архиереи Вселенского патриархата ознакомят Святейшего с позицией Вселенского патриарха, связанной с текущими церковными проблемами в Украине", - сообщил отец Микаэл. Митрополиты покинут Грузию 18 июня. Ранее сообщалось, что патриарх Вафоломей считает своим долгом "вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку". Напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что 12 из 15 православных церквей признают автокефалию УПЦ.

LB.ua

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