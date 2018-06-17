Два митрополита Вселенского патриархата прибыли в Грузию обсудить украинский вопрос
Архиереи ознакомят патриарха Илию ІІ с позицией патриарха Варфоломея.
К Патриарху Грузии Илии ІІ с визитом прибыла делегация Вселенского патриархата, чтобы, в частности, обсудить украинский вопрос, сообщает РИСУ.
Секретарь грузинского патриарха протоиерей Микаэл Ботковели сообщил, в составе делегации - два высокопоставленных митрополита Вселенского патриархата.
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II должен был 17 июня принять их в патриархии.
"Архиереи Вселенского патриархата ознакомят Святейшего с позицией Вселенского патриарха, связанной с текущими церковными проблемами в Украине", - сообщил отец Микаэл.
Митрополиты покинут Грузию 18 июня.
Ранее сообщалось, что патриарх Вафоломей считает своим долгом "вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку".
Напомним, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что 12 из 15 православных церквей признают автокефалию УПЦ.
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17.06.2018 17:56