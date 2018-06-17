В Израиле намерены запретить фото- и видеосъемку военнослужащих

За нарушение закона предусмотрено тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.

В Израиле комиссия министров по законодательству утвердила законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Роберта Илатова о запрете фото- и видеосъемки военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей.

Об этом LB.ua сообщил пресс-секретарь партии НДИ Михаил Фейгин.

Законопроект был выдвинут председателем парламентской фракции НДИ по инициативе министра обороны Авигдора Либермана. Он предусматривает уголовное преследование за съемку военнослужащих во время выполнения ими своих обязанностей и распространение заснятых материалов.

За нарушение данного закона предусмотрено тюремное заключение сроком в 5 лет. Если подобная съемка велась в целях нанесения ущерба безопасности Государства Израиль, то срок увеличивается до 10 лет.

В среду данный законопроект будет представлен на голосование в предварительном чтении.

Авигдор Либерман приветствовал утверждение законопроекта, указав, что солдаты ЦАХАЛа подвергаются нападкам со стороны врагов Израиля сторонников террора, которые стремятся любыми доступными средствами нанести им ущерб. По словам лидера партии НДИ, давно пора положить этому конец.

Инициатор законопроекта Роберт Илатов отметил, что ситуация, при которой любой активист левых организаций, чаще всего получающих финансовую поддержку из-за рубежа, может свободно документировать действия солдат во время выполнения ими служебных обязанностей, абсурдна.

"Солдаты ЦАХАЛа должны делать все, что необходимо, не беспокоясь о том, что левая или любая другая организация будет распространять фотографии с целью очернить или опозорить их", - подчеркнул Роберт Илатов.

Напомним, на границе между Израилем и сектором Газа возобновились столкновения, есть погибшие. Среди раненых - фотокорреспондент агентства Франс Пресс.