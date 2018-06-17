На Донбассе погиб уроженец Луганской области

Прощание с военнослужащим 53-й бригады Игорем Петровым, уроженцем Рубежного, что на Луганщине, состоится завтра, 18 июня, в 10.00 в его родном городе. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Повернись живим" в соцсети Facebook, передает Час Пик.

Сообщается, что он погиб в районе села Новотошковское. Данная территория – одна из постоянных огневых мишеней роSSийских оккупантов на Луганском направлении.

Снимок парня также был опубликован в соцсети.

Известно, что в последнем для бойца бою он и его товарищи ликвидировали 7 роSSийских боевиков. В тот день оккупанты шли на прорыв позиций ВСУ и лупили из артиллерии не только по силам ООС, но и жилому сектору поселка.



