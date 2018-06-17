Власти США отказались от исследований о пользе алкоголя

Источником финансирования исследования оказались производители алкоголя.

Власти США отказались от исследований о пользе алкоголя
Фото: blogyeu.info

Правительство США закрывает программу исследований, целью которой было определить, оказывает ли положительное влияние на здоровье умеренное потребление алкоголя.

Причиной такого решения стала информация о том, что источником финансирования исследования оказались производители алкоголя, что скомпрометировало бы его результаты, пишет Голос Америки.

Национальные институты здоровья (The National Institutes of Health - NIH) сообщили, что результатам запланированного исследования стоимостью 100 млн долларов было бы невозможно доверять в связи с тем, что сотрудники организации вели секретные переговоры с производителями пива и крепких алкогольных напитков по финансированию этого проекта.

Представители правительства США заявили, что использование средств производителей алкогольной продукции для проведения исследования государственной организацией на является нарушением закона, однако для этого должны соблюдаться определенные правила. В данном случае сотрудники организации не следовали должным процедурам, держа в секрете переговоры с компаниями-производителями алкоголя.

По мнению заместителя директора NIH, Лоренса Табака, контакты сотрудников организации с представителями алкогольной отрасли могли повлиять на результаты исследования, так как увеличивали шансы на положительный вывод, что умеренное потребление алкоголя положительно влияет на здоровье.

Ранее в Министерство здравоохранения Украины заявили, что безопасной дозы алкоголя не существует.


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