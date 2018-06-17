На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"

Мужчину передали полиции.

В субботу, 16 июня в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в районе проведения операции Объединенных сил задержали украинца с георгиевской лентой и печатной продукцией "ДНР" . Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Во время визуального осмотра автомобиля "ВАЗ" гражданина Украины пограничники Донецкого отряда заметили на зеркале заднего вида георгиевскую ленту. Автомобиль проверила совместная смотровая группа из состава Объединенных сил ", - говорится в сообщении.

В результате осмотра, под передним сиденьем обнаружили печатную продукцию террористической организации "ДНР", в частности - газету "Донецкая Республика".

Мужчина объяснил пограничникам, что якобы просто не обращал внимания, что имеет запрещенные предметы в своем авто.

Сейчас гражданина для установления обстоятельств передано сотрудникам Национальной полиции.

Напомним, в июне 2017 года Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты.