Госдеп США потребовал от боевиков прекратить обстрелы миссии ОБСЕ на Донбассе

"РоSSия должна прекратить недостойное поведение и убраться из Украины".

Сепаратисты на Донбассе должны прекратить обстрелы сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ . Отреагировала пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт на инцидент, который случился 15 июня, когда боевики открыли "предупредительный" огонь в сторону наблюдателей ОБСЕ под Мариуполем.

"Я просматриваю сообщения о том, что подчиненные РоSSии подразделения стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей", – написала она в Twitter .

По мнению Нойерт, "РоSSия должна прекратить недостойное поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ погибнут, и убраться из Украины".