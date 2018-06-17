Госдеп США потребовал от боевиков прекратить обстрелы миссии ОБСЕ на Донбассе

"РоSSия должна прекратить недостойное поведение и убраться из Украины".

Госдеп США потребовал от боевиков прекратить обстрелы миссии ОБСЕ на Донбассе
Хизер Нойерт
Фото: state.gov

Сепаратисты на Донбассе должны прекратить обстрелы сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Отреагировала пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт на инцидент, который случился 15 июня, когда боевики открыли "предупредительный" огонь в сторону наблюдателей ОБСЕ под Мариуполем.

"Я просматриваю сообщения о том, что подчиненные РоSSии подразделения стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей", – написала она в Twitter.

По мнению Нойерт, "РоSSия должна прекратить недостойное поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ погибнут, и убраться из Украины".

Напомним, в пятницу, 15 июня, наблюдателей ОБСЕ обстреляли в населенном пункте Пикузы Донецкой области, подконтрольном сепаратистам ДНР. Они пытались зафиксировать свежие следы боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте, когда услышали очереди из стрелкового оружия.


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