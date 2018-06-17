Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Оккупанты пять раз использовали тяжелое вооружение.

За прошедшие сутки, 17 июня, роSSийско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них пять раз применяли тяжелое вооружение. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

"В Луганской области отмечается частичное обострения обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении", - говорится в сообщении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.

Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть украинскими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых эвакуировали в госпиталь.

Потерь за текущие сутки, 17 июня, среди украинских военных нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.

Напомним, вчера из-за обстрела боевиками окраин Торецка была ранена женщина.