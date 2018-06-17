Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Оккупанты пять раз использовали тяжелое вооружение.

Двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 17 июня, роSSийско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них пять раз применяли тяжелое вооружение. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбук.

"В Луганской области отмечается частичное обострения обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении", - говорится в сообщении.

На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником с использованием стрелкового оружия в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка.

Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть украинскими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустил продвижение врага.

Во время боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых эвакуировали в госпиталь.

Потерь за текущие сутки, 17 июня, среди украинских военных нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупант.

Напомним, вчера из-за обстрела боевиками окраин Торецка была ранена женщина.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
НАБУ считает дело по "Роттердам+" одним из приоритетовНАБУ считает дело по "Роттердам+" одним из приоритетов
The Guardian раскрыла связи британского миллионера-спонсора Brexit с РоSSиейThe Guardian раскрыла связи британского миллионера-спонсора Brexit с РоSSией
Приговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент НидерландовПриговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент Нидерландов
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
По завершению ЧМ на Донбассе будет новое обострение, - ТукаПо завершению ЧМ на Донбассе будет новое обострение, - Тука
Порошенко призвал Макрона усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенныхПорошенко призвал Макрона усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных
Боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за суткиБоевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки
Двое военных погибли, шесть ранены за сутки на ДонбассеДвое военных погибли, шесть ранены за сутки на Донбассе
В Сенате США заговорили о санкциях против РФ за религиозные гонения на Донбассе и в КрымуВ Сенате США заговорили о санкциях против РФ за религиозные гонения на Донбассе и в Крыму
Порошенко потерял надежду на освобождение Россией украинских политзаключенных к ЧМ-2018Порошенко потерял надежду на освобождение Россией украинских политзаключенных к ЧМ-2018
За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащихЗа сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих
Волкер назвал РоSSию ответственной за гуманитарный кризис на ДонбассеВолкер назвал РоSSию ответственной за гуманитарный кризис на Донбассе
Порошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложниковПорошенко призвал президента Турции содействовать в освобождении украинских заложников
Один военный погиб с начала суток на ДонбассеОдин военный погиб с начала суток на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости