По завершению ЧМ на Донбассе будет новое обострение, - Тука
После завершения Чемпионата мира по футболу, принимает который РоSSийская Федерация, на Донбассе можно ожидать обострение ситуации.
Об этом в блоге для «Нового времени» написал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, пишет
Чиновник убежден, что по завершению ЧМ, у президента РоSSии Владимира Путина будут развязаны руки.
«Еще в конце прошлого года мы говорили министерству, что в августе-сентябре стоит ожидать обострения», — отметил Тука.
По его словам, в это время Украина вступает в нестабильный период — время избирательной гонки. Тука считает, что этим воспользуются «популисты разых сортов, вешая людям на уши лапшу и расшатывая ситуацию в стране изнутри».
Замминистра отметил, что это благоприятный момент, чтобы действовать и ставить вслед определенные требования.
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