По завершению ЧМ на Донбассе будет новое обострение, - Тука

После завершения Чемпионата мира по футболу, принимает который РоSSийская Федерация, на Донбассе можно ожидать обострение ситуации.

Об этом в блоге для «Нового времени» написал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, пишет Трибун.

Чиновник убежден, что по завершению ЧМ, у президента РоSSии Владимира Путина будут развязаны руки.

«Еще в конце прошлого года мы говорили министерству, что в августе-сентябре стоит ожидать обострения», — отметил Тука.

По его словам, в это время Украина вступает в нестабильный период — время избирательной гонки. Тука считает, что этим воспользуются «популисты разых сортов, вешая людям на уши лапшу и расшатывая ситуацию в стране изнутри».

Замминистра отметил, что это благоприятный момент, чтобы действовать и ставить вслед определенные требования.