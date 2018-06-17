РоSSия вливает большие деньги для внесения раздора в Украине

РоSSия заинтересована в том, чтобы внести раздор в украинское общество и ради этого намерена запустить в Украине технологию, под которую будут выделены крупные средства.

Об этом «Апострофу» рассказал исполнительный директор международного фонда «Видродження» Александр Сушко.

«РоSSия понимает, как можно рассорить украинцев – нужно натравить друг на друга либералов и националистов, тех, кто выступает больше за права человека, на тех, кто больше поддерживает безопасность государства, то есть создать искусственные противопоставления внутри общества и тем самым ослабить его. То же самое можно сделать и с политическими силами, дав тем самым «зеленый свет» реваншистам», — поясняет эксперт.

Сушко предполагает, что в ближайшее время в Украине будет развернута пропагандистская кампания, которая будет финансироваться из-за границы.

«Внимание общества попытаются перефокусировать на мифических «внешних врагов», а опыт РоSSии и частично Венгрии вдохновляет эту политическую технологию», — отмечает он.

При этом эксперт говорит, что средства вероятнее всего поступят именно из РоSSии, так как тот же президент США Дональд Трамп не заинтересован во вложении крупных денег на борьбу в Украине со своим оппонентом — Джорджем Соросом.

«Для тех людей Украина не настолько значима, чтобы здесь, за десятки тысяч километров, инвестировать столько денег, сколько сейчас вбрасывается на кампанию «антиСорос» и «внешнего управления». У меня нет платежек, но рабочая гипотеза такая: сейчас РоSSия наиболее заинтересована в том, чтобы рассорить украинцев на тему внешнего управления. Технологии также очень похожи на роSSийские, а пиар-центры, которые их реализуют, были известны как раз благодаря отработке роSSийских сценариев. Есть все основания говорить о развертывании спонсируемого Россией плана, но привлекают к нему не только роSSийских субъектов – его продают украинским политическим игрокам. Это будет выглядеть смешно для тех, кто знает ситуацию, но присутствует расчет на человеческую психологию, которая подозрительно относится ко всему внешнему. Теоретически это может помочь нейтрализовать негативный шлейф за многими политиками. Опять же, в РоSSии это сработало, так почему не сработает здесь?», — резюмирует эксперт.


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