РоSSия вливает большие деньги для внесения раздора в Украине

РоSSия заинтересована в том, чтобы внести раздор в украинское общество и ради этого намерена запустить в Украине технологию, под которую будут выделены крупные средства.

Об этом «Апострофу» рассказал исполнительный директор международного фонда «Видродження» Александр Сушко.

«РоSSия понимает, как можно рассорить украинцев – нужно натравить друг на друга либералов и националистов, тех, кто выступает больше за права человека, на тех, кто больше поддерживает безопасность государства, то есть создать искусственные противопоставления внутри общества и тем самым ослабить его. То же самое можно сделать и с политическими силами, дав тем самым «зеленый свет» реваншистам», — поясняет эксперт.

Сушко предполагает, что в ближайшее время в Украине будет развернута пропагандистская кампания, которая будет финансироваться из-за границы.

«Внимание общества попытаются перефокусировать на мифических «внешних врагов», а опыт РоSSии и частично Венгрии вдохновляет эту политическую технологию», — отмечает он.

При этом эксперт говорит, что средства вероятнее всего поступят именно из РоSSии, так как тот же президент США Дональд Трамп не заинтересован во вложении крупных денег на борьбу в Украине со своим оппонентом — Джорджем Соросом.