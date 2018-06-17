Четвертую годовщину освобождения от "ДНР" в Мариуполе отпраздновали парадом
По центральному проспекту прошла колонна военной техники и личного состава.
В субботу, 16 июня, в Мариуполе прошел военный парад по случаю 4-й годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".
Утром на главной улице Мариуполя - проспекту Мира прошел парад военной техники. Далее военнослужащие и правоохранители прошлись торжественным маршем. На площади собрались тысячи людей, пишет местное издание 0629.
Церемония награждения началась с гимна Украины, после которого память всех погибших почтили минутой молчания.
Поздравить воинов, защищавших город и мариупольцев приехали почетные гости, среди которых первый заместитель главы МВД Украины Вячеслав Аброськин и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий.
Военнослужащих, правоохранителей, спасателей, а также работников "Метинвеста" наградили огнестрельным оружием, орденами, часами и грамотами.
Напомним, что по состоянию на 12 июня 2014 года поддерживаемые Россией боевики контролировали большую часть Донецкой области, включая Мариуполь. С середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после 9 мая, когда террористы по команде из Москвы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль.
Утром 13 июня Нацгвардия и добровольцы "Азова" начали антитеррористическую операцию в городе, в ходе которой были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. Никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.
С освобождения Мариуполя началась наступательная операция по всему Донбассу, которая была остановлена лишь после вмешательства регулярной армии РФ.
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