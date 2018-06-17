Аваков назвал строки обустройства границы с РФ в Харьковской области

В области протяженность границы с Россией составляет 270 километров.

Систему управления границей в Харьковской области обустроят к концу 2018 года.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД .

"Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророSSийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы составляет 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы по Луганскому и Сумскому участкам границы", - сообщил глава МВД .

По словам Авакова, в ближайших планах МВД обновление автомобильного парка для Государственной пограничной службы.

"Мы планируем добавить к автомобильному парку специальные автомобили, которые разрабатывались НГУ специально для пограничников. Это последняя модификация машины "Казак", а также новые машины связи", - сказал он.

Глава МВД напомнил, в Харьковском пограничном отряде уже три года работает комендатура быстрого реагирования. Это подразделение создали специально для усиления охраны участка границы Украины с Россией .

"Такие подразделения призваны защищать границу в случае необходимости и обеспечивать приход основных сил. Таких в ГНСУ насчитывается уже 5. Большинство из них уже прошло боевую выучку и подтвердили способность выполнить поставленные задачи. Комендатура быстрого реагирования способна действовать автономно на любом участке государственной границы", - добавил министр.

Как сообщалось, Украина ужесточила условия въезда для граждан РоSSии.