МИД требует допустить украинского омсбудсмена к осужденному в РоSSии Карпюку

Денисовой отказали во встрече с украинским политузником Кремля.

Министерство иностранных дел требует допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к осужденному в РоSSии украинцу Николаю Карпюку.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

" РФ продолжает свою "игру". Вопреки договоренностям, омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в встрече с Николаем Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - написала она в Twitter .

Напомним, 13 июня Денисова отправилась в РоSSию для посещения украинских политзаключенных. 15 июня ее не пустили на встречу с осужденным в РоSSии украинским режиссером Олегом Сенцовым.

16 июня Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в роSSийской тюрьме Владимирский централ. Она не может посетить украинца ни как омбудсмен, ни как частное лицо.