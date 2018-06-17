МИД требует допустить украинского омсбудсмена к осужденному в РоSSии Карпюку
Денисовой отказали во встрече с украинским политузником Кремля.
Министерство иностранных дел требует допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к осужденному в РоSSии украинцу Николаю Карпюку.
Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
"РФ продолжает свою "игру". Вопреки договоренностям, омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в встрече с Николаем Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - написала она в Twitter.
Напомним, 13 июня Денисова отправилась в РоSSию для посещения украинских политзаключенных. 15 июня ее не пустили на встречу с осужденным в РоSSии украинским режиссером Олегом Сенцовым.
16 июня Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в роSSийской тюрьме Владимирский централ. Она не может посетить украинца ни как омбудсмен, ни как частное лицо.
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17.06.2018 09:13