Из-за обстрела боевиками окраин Торецка ранена женщина
У пострадавшей осколочные ранения груди и бедра.
Боевики обстреляли с. Пивденное на окраине Торецка Донецкой области. В результате обстрела пострадала 49-летняя жительница села. Об этом сообщает Нацполиция области.
Пострадавшую госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и бедра.
"Происшествие произошло сегодня около 13.40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома ", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Напомним, военные показали повреждения от обстрела боевиками жилых домов в Новотошковском. Там повреждены по меньшей мере 22 квартиры.
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Политика
16.06.2018 16:49