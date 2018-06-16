Из-за обстрела боевиками окраин Торецка ранена женщина

У пострадавшей осколочные ранения груди и бедра.

Из-за обстрела боевиками окраин Торецка ранена женщина
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Фото: facebook/Vyacheslav Abroskin

Боевики обстреляли с. Пивденное на окраине Торецка Донецкой области. В результате обстрела пострадала 49-летняя жительница села. Об этом сообщает Нацполиция области.

Пострадавшую госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и бедра.

"Происшествие произошло сегодня около 13.40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома ", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, военные показали повреждения от обстрела боевиками жилых домов в Новотошковском. Там повреждены по меньшей мере 22 квартиры.


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