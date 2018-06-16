Reuters: РоSSия привела Черноморский флот в полную боевую готовность

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Черноморский флот РоSSии приведен в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает Reuters.

Источники, близкие к роSSийским военным, заявили, что роSSийские ВМС были усилены, чтобы «не дать Украине сорвать Чемпионат мира по футболу». При этом официально Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждает.

Один из источников рассказал, что есть опасения, что Украина якобы «наращивает свое военное присутствие в этом районе в качестве провокации во время турнира».

Также сообщается, что РоSSия отправила в район Азовского моря дополнительные корабли и увеличила количество боевых вылетов авиации.

«Есть опасение, что Украина может организовать провокацию во время чемпионата мира. По этой причине нам нужна концентрация сил в Азовском море, которая будет препятствовать вторжению в роSSийские территориальные воды», — рассказал другой источник информагентства. В морской береговой охране уточнили, что состояние повышенной готовности будет сохраняться до 31 июля.

Украинский флот и офис Секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова не комментировали эту информацию.

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина провокации, Турчинов сказал: «Независимо от стонов перепуганных роSSийских наемников и угроз роSSийского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам».

Источник: LB.ua


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