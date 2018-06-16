Денисову не пустили на встречу к политзаключенному Карпюку (обновлено)

Она не может посетить украинца ни как омбудсмен, ни как частное лицо.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в субботу, 16 июня, планирует посетить арестованного в РоSSии украинца Николая Карпюка. Об этом она заявила в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Сейчас мы двигаемся в направлении Владимирского централа, где содержится Николай Карпюк, чтобы посетить его. Мы прилетели в Салехард, и уже когда были в дороге, наше посольство получило письмо, что они якобы не успевают согласовать процедуры в соответствии с международными конвенциями и предоставить возможность встретиться с Карпюком представителям консульства. Пока там ничего не написано про меня как уполномоченного. Поэтому мы едем. Будем предоставлять заявление в соответствии с роSSийским кодексом, чтобы мне дали встретиться с Карпюком", – сказала Денисова.

Она также выразила сожаление, что не удалось посетить Олега Сенцова, и подчеркнула, что роSSийская сторона затягивает процесс посещения украинских политических заключенных.

"Пока никого не удалось посетить. Потому что я считаю, что на сегодняшний день происходит затягивание процесса посещения мной граждан Украины, которые находятся в колониях РФ . Если были договоренности двух президентов о предоставлении такой возможности – встретиться, – то надо уменьшить все сроки прохождения документов", – отметила она.

Обновление. Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в роSSийской тюрьме Владимирский централ. Об этом этом говорится в сообщении украинского омбудсмена на странице в Facebook.

"Подала заявление во Владимирском централе на встречу с Николаем Карпюком. Ко мне вышел начальник исправительного учреждения и принял мое заявление. Он сообщил, что сейчас моя встреча с Николаем невозможна ни как уполномоченного, ни как частного лица. Как уполномоченного меня не могут допустить, так как не поступили соответствующие документы. Как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления", – отметила Денисова.

Она добавила, что по информации руководителя тюрьмы, заявление начнут рассматривать уже в начале недели.

Ранее Денисова подтвердила, что встреча с роSSийской коллегой Москальковой состоится в понедельник, 18 июня, в 14:00. Стороны намерены обсудить условия посещения правозащитниками заключенных, содержащихся в РоSSии и Украине.

Денисова сообщала, что планирует в первую очередь посетить в РФ украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Романа Сущенко и Ресуля Велиляева.

Напомним, 15 июня украинский омбудсмен прибыла в колонию, где содержат Олега Сенцова, но к украинскому политзаключенному ее не пустили.