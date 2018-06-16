Военные показали повреждения от обстрела боевиками жилых домов в Новотошковском
Повреждены по меньшей мере 22 квартиры.
В результате минометного обстрела боевиков по жилым кварталам Новотошковского 14 июня повреждены по меньшей мере 22 квартиры. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе. Фото опубликованы на странице пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
"По результатам фотофиксации установлено, что огонь по гражданской инфраструктуре Новотошковского боевики вели из населенного пункта Голубовское, применяя минометы 82 калибра", - говорится в сообщении.
В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом, а в результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир. Никто из местных жителей не пострадал.Об инциденте сообщили наблюдателям ОБСЕ.
Обстрел Новотошковского состоялся 14 июня, в результате него один военнослужащий ВСУ погиб, еще пять получили ранения.
Напомним, сегодня КПВВ "Майорск" временно остановил работу.
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16.06.2018 13:01