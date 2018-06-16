Возле жилого дома и военкомата в Харькове обнаружили гранаты
Правоохранителям о подозрительных предметах сообщили жители.
В Харькове в ночь на 16 июня нашли гранаты возле жилого дома и возле военного комиссариата. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции.
“Первую гранату (около 2:00) обнаружили в центре города в кустах у жилого дома по улице Людмилы Гурченко. Для проверки сообщения на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и взрывотехники. В результате была изъята ручная граната Ф-1 с запалом УЗРГМ”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что о находке правоохранителям сообщили бдительные граждане. Аналогичный случай был зафиксирован в Новобаварском районе города.
“Около 2:00 во время обхода территории охранник военного комиссариата, расположенного по ул. Полтавский путь, обнаружил подозрительную коробку. На место выехала следственно-оперативная группа Новобаварского отдела полиции и взрывотехники. В коробке они обнаружили и изъяли корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, два запала УЗРГМ и несколько патронов разных калибров”, - рассказали в полиции.
Боеприпасы направлены на исследование.
Оба факта зарегистрированы в Журналах единого учета правонарушений, решается вопрос об их квалификации по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства, при которых боеприпасы оказались в общественных местах.
Напомним, ранее в Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньги.
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