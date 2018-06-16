Убит главарь пакистанских талибов Фазлулла

Под его руководством в декабре 2014 талибы напали на школу, в результате чего погибли 148 человек.

Главарь пакистанской радикальной группировки “Техрик-е Талибан Пакистан” (“Движение талибов Пакистана”) Мулла Фазлулла ликвидирован в результате удара беспилотника ВВС США на востоке Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Мохамаад Радманиш, передает Reuters.

“Я подтверждаю, что Мулла Фазлулла, лидер пакистанского Талибана, был ликвидирован в ходе совместной операции на границе в провинции Кунар”, - говорится в заявлении афганского чиновника.

Американские военные также подтвердили проведение операции. Так, подполковник Мартин О’Доннел подтвердил факт нанесения удара вблизи границы между Афганистаном и Пакистаном, целью которого был “высокопоставленный лидер террористической организации”. При этом О’Доннел не уточнил имя полевого командира, который был целью операции, а также название организации, к которой он принадлежал.

Подполковник добавил, что нанесен с беспилотного аппарата удар не противоречит позиции американских военных, которые взяли на себя обязательства соблюдать перемирие с афганскими талибами, поскольку режим прекращения огня не распространяется на другие террористические группировки.

“Техрик-е Талибан Пакистан” разделяет идеологию афганских талибов, однако действует как отдельная организация.

9 марта Госдепартамент пообещал вознаграждение в размере 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать главаря исламистской боевой организации “Техрик-е Талибан Пакистан”.

Согласно данным Вашингтона, Фазлулла возглавил ТТП в ноябре 2013 года после уничтожения ракетным ударом с американского “беспилотника” предыдущего руководителя этой группировки Хакимуллы Мехсуда в регионе Северного Вазиристана вблизи границы с Афганистаном.

Госдепартамент внес ТТП в перечень иностранных террористических организаций 1 сентября 2010. ООН приняла подобные мероприятия по ТТП 29 июля 2011.

ТТП под руководством Фазлуллы напала на школу в Пешаваре 16 декабря 2014. Тогда погибли по меньшей мере 148 человек, в основном - дети. Кроме того, ТТП под руководством боевика организовала убийство пакистанского генерала Санауллы Ниязи, покушение на юную правозащитницу Юсуфзай и ряд других терактов.

Напомним, ранее Афганистан заключил двухнедельное перемирие с "Талибаном".