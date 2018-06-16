Госдеп США предостерег американцев от визитов в оккупированный РоSSией Крым

Чиновникам американского правительства посещать регион прямо запрещено.

Госдеп США предостерег американцев от визитов в оккупированный Россией Крым
Фото: panoramio.com

Госдепартамент США в пятницу, 15 июня, опубликовал очередное предупреждение об опасности поездок в незаконно аннексированный Крым, а также Северный Кавказ, утверждая, что там они могут стать жертвами "терроризма и подвергнуться преследованию". Чиновникам американского правительства посещать оба региона прямо запрещено, говорится в документе.

"В Крыму продолжается преследование иностранцев и представителей местного населения, выступающих против новой власти", - напоминает документ о положении крымских татар.

Крыма в Госдепартаменте определяют как территорию, "что находится под оккупацией иностранного государства", где любой может подвергнуться преследованию со стороны "оккупационной власти".

В документе говорится об усиленном военном присутствии РоSSии в Крыму, и о том, что принадлежность полуострова после незаконной аннексии 2014 году Россией не признается мировым сообществом.

"Госдепартамент, по-прежнему советует пересмотреть свои планы совершить путешествие в РоSSию. Следует избегать любых поездок на Северный Кавказ, в том числе в Чечню и на гору Эльбрус в связи с тем, что там имеют место нарушения общественного порядка и терроризм", - говорится в распространенном заявлении.

Напомним, информационный портал BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы заявил другим лидерам "Большой семерки", что Крым является роSSийским, поскольку его жители говорят на русском языке.

По данным портала, такую позицию руководитель вашингтонской администрации изложил в пятницу за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также задался вопросом, почему лидеры G7 находятся на стороне Украины, которую он назвал "одной из самых коррумпированных стран в мире".

Как отмечалось в публикации, осталось неясным, были ли эти слова сказаны в шутку или они свидетельствуют о радикальном развороте во внешней политике США.


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