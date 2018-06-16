Окружение Януковича потратило более 2 млн евро на лоббистские услуги экс-политиков ЕС, - DW

Политики выступали с написанными под диктовку советников Януковича речами.

Окружение Януковича потратило более 2 млн евро на лоббистские услуги экс-политиков ЕС, - DW
Фото: стоп-кадр видео

Окружение бывшего президента-беглеца Виктора Януковича заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Еще пять миллионов - за подготовку и популяризацию отчета, который должен был доказать обоснованность и законность заключения Юлии Тимошенко.

Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на документы следствия в отношении бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта, которые оказались в распоряжении редакции.

"Эти документы на днях были рассекречены, с ними можно ознакомиться в закрытой базе судебных документов США. Письма и финальный обвинительный акт против Пола Манафорта и его помощников есть в распоряжении DW", - пишет издание.

"... Он сказал, что готов делать это за деньги, которые сопоставимы с его годовой зарплатой (около 30 тысяч евро в месяц). Даже если нам удастся сторговаться за 25 тысяч в месяц, это означало бы, если нанимать его с июля по декабря, это будет стоить 150 тысяч евро. Мне кажется, это очень хорошая инвестиция", - говорится в одном из писем к Манафорту, в котором его неназванный сотрудник рассказывает детали разговора с экс-канцлером Австрии Альфредом Гузенбауэром.

Значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через оффшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда высокопоставленных бывших европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу".

“Возглавлял тайных лоббистов Януковича Альфред Гузенбауэр", - пишет DW.

Отмечается, что в группу входили экс-премьер Италии Романо Проди и, вероятно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Судебные документы и переписка, доступные в судебной базе США, частично анонимизированные. Если в идентификации Гузенбауэра и Проди, учитывая обстоятельства дела и указанные в документах должности, сомнений нет, то возможна роль Квасьневского следует только опосредованно. В частности, из того, что в документах говорится о "представителе председателя Европарламента по делу Тимошенко". Как известно, в деле Тимошенко посредническая роль была делегирована Европарламентом Пету Коксу и Александру Квасьневскому", - говорится в статье.

Гузенбауэр в интервью австрийскому изданию Die Presse подтвердил получение средств за участие в конференциях, но утверждает, что получал меньше, чем указано в документах следствия.

"Деньги переводились раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Посуточно точно не платили. Эти средства указаны в моей налоговой декларации", - рассказал экс-канцлер.

"Из обвинительного акта и переписки между членами команды Пола Манафорта и членами "Габсбургской группы" следует, что европейские экс-политики выступали на панельных дискуссиях в авторитетных экспертных центрах в Европе и США с написанными под диктовку советников Януковича речами", - подчеркивает DW.

Также отмечается, что экс-политики обнародовали в ведущих мировых изданиях авторские статьи, написанные консультантами украинского экс-президента или сотрудниками украинского МИД.

Главные месседжи выступлений и статей: подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должно состояться, несмотря на заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко и другие проблемы с демократией в Украине, иначе Киев окажется в объятиях Москвы.

Кроме этого, для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе было создано "Европейский центр современной Украины".

По материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через оффшоры.

"Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составить около 100 тысяч евро за четыре месяца. Все средства поступали через десятки оффшорных компаний. Всего на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около двух миллионов евро. Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как "проект Супер-VIP", - говорится в статье DW.

Нанятые лоббисты также должны были встречаться с действующими чиновниками в Брюсселе и Вашингтоне.

Так, в лоббистские усилия в США входило убеждать членов Конгресса в том, что выборы в Украине были "легитимными", а заключение лидера оппозиции Юлии Тимошенко - законное.

"Еще четыре миллиона евро, по данным следствия, были потрачены на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен был доказать мировой общественности что заключение Юлии Тимошенко было обоснованным и законным.

Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ", - пишет издание.

В обвинительном акте говорится, что Манафорт между 2006 и 2015 годами получил десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Партии регионов и "Оппозиционного блока". Платежи от украинских заказчиков он скрывал от контролирующих органов, оформляя поступления средств в виде займов от десятков оффшорных компаний.

По данным американских следователей, всего через контролируемые Манафортом оффшорные компании было проведено не менее 75 миллионов долларов, 30 миллионов проходят по делу по обвинению в отмывании денег.

Среди доказательств обвинения Манафорта в отмывании денег и незаконной лоббистской деятельности в деле фигурируют сотни переводов средств со счетов кипрских компаний на общую сумму в 12 миллионов долларов, которые были потрачены на обеспечение роскошного образа жизни, в том числе на обустройство виллы и на дорогую одежду.

Несколько миллионов, по данным следствия, Манафорт использовал на приобретение недвижимости.

Напомним, ранее экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта отправили под стражу в зале суда.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником СтецяБывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником Стеця
Блок рекламы


Похожие новости
Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощиЕвропарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Дело Клименко о махинациях с НДС более года не передают в судДело Клименко о махинациях с НДС более года не передают в суд
Европарламент может призвать к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSииЕвропарламент может призвать к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии
В Средиземном море за сутки спасли более 1000 беженцев, среди них дети и беременные женщиныВ Средиземном море за сутки спасли более 1000 беженцев, среди них дети и беременные женщины
Глава Евросовета призвал лидеров G7 выступить в защиту СенцоваГлава Евросовета призвал лидеров G7 выступить в защиту Сенцова
Заммэра Черкасс подозревается в присвоении более 3 млн гривенЗаммэра Черкасс подозревается в присвоении более 3 млн гривен
Депутат Европарламента: санкции против РоSSии вызывают дискуссии, но их все равно будут продлеватьДепутат Европарламента: санкции против РоSSии вызывают дискуссии, но их все равно будут продлевать
Евробонды Украины упали на новостях об увольнении ДанилюкаЕвробонды Украины упали на новостях об увольнении Данилюка
Еврокомиссия утвердила процедуру блокирования санкций США против ИранаЕврокомиссия утвердила процедуру блокирования санкций США против Ирана
Суд установил дедлайн для рассмотрения дела ЯнуковичаСуд установил дедлайн для рассмотрения дела Януковича
Последние новости
Подгружаем последние новости