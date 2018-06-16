Луценко рассказал о задержании подготовленного роSSийскими спецслужбами киллера
Задержан еще один вероятный киллер, связанный с ранее арестованным Германом, который вместе с двумя знакомыми прошел обучение в Ростове-на-Дону и прибыл в Украину для совершения терактов.
Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.
Следствие вышло на эту группу благодаря информации, полученной в ходе спецоперации по делу А. Бабченко.
Ранее стало известно, что СБУ задержала еще одного фигуранта в организации убийства Бабченко. Также СБУ показало новые видеодоказательства по делу Бабченко.
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