Луценко рассказал о задержании подготовленного роSSийскими спецслужбами киллера

Юрий Луценко5

Задержан еще один вероятный киллер, связанный с ранее арестованным Германом, который вместе с двумя знакомыми прошел обучение в Ростове-на-Дону и прибыл в Украину для совершения терактов.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

Следствие вышло на эту группу благодаря информации, полученной в ходе спецоперации по делу А. Бабченко.

Ранее стало известно, что СБУ задержала еще одного фигуранта в организации убийства Бабченко. Также СБУ показало новые видеодоказательства по делу Бабченко.


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