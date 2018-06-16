В СБУ показали новые видеодоказательства по делу Бабченко

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На новом брифинге СБУ представила новые видео материалы, касающиеся попытки убийств журналистов и дестабилизации в Украине.

По мнению СБУ, материалы показывают роль задержанного ранее Бориса Германа, как представителя роSSийских спецслужб.

Также СБУ задержала еще одного фигуранта в организации убийства Бабченко.

Видео: 5 канал


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