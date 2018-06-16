Новостей.COM ⇒
2018-06-16
В СБУ показали новые видеодоказательства по делу Бабченко
На новом брифинге СБУ представила новые видео материалы, касающиеся попытки убийств журналистов и дестабилизации в Украине.
По мнению СБУ, материалы показывают роль задержанного ранее Бориса Германа, как представителя роSSийских спецслужб.
Также СБУ задержала еще одного фигуранта в организации убийства Бабченко.
Видео:
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
«« Боевики не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы в Торецке
15.06.2018 22:51
15.06.2018 22:51
Боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки »»
16.06.2018 07:53
16.06.2018 07:53
←+Ctrl+→