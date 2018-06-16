Новостей.COM ⇒ Политика

В СБУ показали новые видеодоказательства по делу Бабченко На новом брифинге СБУ представила новые видео материалы, касающиеся попытки убийств журналистов и дестабилизации в Украине. По мнению СБУ , материалы показывают роль задержанного ранее Бориса Германа, как представителя роSSийских спецслужб. Также СБУ задержала еще одного фигуранта в организации убийства Бабченко. Видео: 5 канал

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.