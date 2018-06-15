Суд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского

Главред "РИА Новости" подозревается в госизмене.

Суд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского
Фото: RuNews24

Херсонский городской суд на заседании в пятницу, 15 июня, разрешил следствию взять на экспертизу биологические образцы у подозреваемого в государственной измене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Херсонский суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов", - рассказала агентству пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

Она также сообщила, что 18 июня состоится заседание Апелляционного суда Херсонской области, на котором планируется рассмотрение жалобы защиты Вышинского о снятии ареста с его имущества.

Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая, а в офисе "РИА Новости Украина" прошли обыски. Вышинскому предъявлено подозрение в госизмене. По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма".

Спецслужба сообщила, что весной 2014 Вышинский уехал в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»". РоSSия подтвердила предоставление роSSийского гражданства Вышинскому.

Херсонский городской суд арестовал Вышинского до 13 июля.

Глава "РИА Новости Украина" на суде отказался от украинского гражданства.


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