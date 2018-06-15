Дело Бабченко: задержан куратор группы, которую готовили в РФ к совершению терактов в Украине
По делу о покушении на роSSийского журналиста Аркадия Бабченко правоохранители задержали еще одного фигуранта. Он курировал группу лиц, которые в Ростове проходили подготовку к террористическим актам в Украине.
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает Час Пик со ссылкой на СМИ.
По данным СБУ, организаторы "убийства" Бабченко Борис Герман и Вячеслав Пивоварник готовили теракты на территории Украины под руководством роSSийских спецслужб.
"Герман по указанию Пивоварника в мае 2018 года осуществлял финансирование и логистику из РоSSии в Украину группы украинцев - всего 3 человека, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение, направленные на дальнейшие совершения терактов на территории Украины", - сообщил Тиводар.
В СБУ обнародовали переписку Пивоварника и Германа, где они обсуждают организацию переправки данных лиц из Ростова через Москву и Стамбул в Киев.
13 июня сотрудники СБУ задержали гражданина "Т", который курировал данную группу лиц. При обыске в его жилище нашли оружие и боеприпасы.
Ранее был обнародован "расстрельный список", в составе которого 47 украинских журналистов и блогеров.
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Политика
15.06.2018 22:44