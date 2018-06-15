Дело Бабченко: задержан куратор группы, которую готовили в РФ к совершению терактов в Украине

сбу

По делу о покушении на роSSийского журналиста Аркадия Бабченко правоохранители задержали еще одного фигуранта. Он курировал группу лиц, которые в Ростове проходили подготовку к террористическим актам в Украине.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передает Час Пик со ссылкой на СМИ.

По данным СБУ, организаторы "убийства" Бабченко Борис Герман и Вячеслав Пивоварник готовили теракты на территории Украины под руководством роSSийских спецслужб.

"Герман по указанию Пивоварника в мае 2018 года осуществлял финансирование и логистику из РоSSии в Украину группы украинцев - всего 3 человека, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение, направленные на дальнейшие совершения терактов на территории Украины", - сообщил Тиводар.

В СБУ обнародовали переписку Пивоварника и Германа, где они обсуждают организацию переправки данных лиц из Ростова через Москву и Стамбул в Киев.

13 июня сотрудники СБУ задержали гражданина "Т", который курировал данную группу лиц. При обыске в его жилище нашли оружие и боеприпасы.

Ранее был обнародован "расстрельный список", в составе которого 47 украинских журналистов и блогеров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Австрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФАвстрийский журналист рассказал о впечатлениях от интервью с фюрером РФ
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17Перед посольством фюрера РФ в Гааге установили 298 пустых кресел в память о погибших пассажирах МН17
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Бывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником СтецяБывший пленник "ЛНР" Владимир Жемчугов стал советником Стеця
Блок рекламы


Похожие новости
В Запорожье при получении $25 тыс. взятки задержан адвокатВ Запорожье при получении $25 тыс. взятки задержан адвокат
Мэр Ивано-Франковска велел освятить дворец Потоцких после выступления панк-группыМэр Ивано-Франковска велел освятить дворец Потоцких после выступления панк-группы
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
Штат Иллинойс провозгласил год памяти жертв голодомора в УкраинеШтат Иллинойс провозгласил год памяти жертв голодомора в Украине
На людей из окружения Гройсмана завели делоНа людей из окружения Гройсмана завели дело
Дело об убийстве полковника Хараберюша передано в судДело об убийстве полковника Хараберюша передано в суд
"Дело Мураева" передано из ГПУ в СБУ"Дело Мураева" передано из ГПУ в СБУ
Инспектор Черновицкого погранотряда задержан при получении $400 взяткиИнспектор Черновицкого погранотряда задержан при получении $400 взятки
Приговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент НидерландовПриговоры по MH17 могут выполнить в Украине – парламент Нидерландов
Европарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощиЕвропарламент поддержал выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Последние новости
Подгружаем последние новости