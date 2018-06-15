Переговоры о визитах к украинским политзаключенным в РФ зашли в тупик - Денисова

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с роSSийской стороной относительно ее визитов к украинским политзаключенным на территории РФ зашли в тупик.

Об этом сообщает ZN.UA

В частности, руководство колонии, где содержится Олег Сенцова, категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации относительно состояния его здоровья без объяснения причин.

«Для нас в самых главным приоритетом является визит к Олегу Сенцову, потому что он голодает и состояние его здоровья на сегодня неизвестно. По некоторым свидетельствам, он находится в критическом состоянии. То, что он голодает уже месяц, подтверждает это предположение. В списках визитов, которые мы предварительно согласовали с Омбудсменом РФ Татьяной Москальковою, есть граждане и Украины, и РФ. Я предложила Татьяне Москальковой осуществить визиты в всех граждан РФ, которые находятся в местах лишения свободы на территории Украины. Чтобы нам, зато предоставили возможность посетить всех граждан Украины, находящихся на территории РФ и аннексированного Крыма», — цитирует Денисову пресс-служба омбудсмена.

Уполномоченный напоминает, что Омбудсмен РФ, со своей стороны, предложила осуществить первый визит к города Омска в субботу, 16 июня. Там содержится украинец Дмитрий Штыбликов.

«В связи с Консульской конвенцией, мы и так имеем право посетить Дмитрия Штыбликова, потому что он является гражданином Украины. Мы его посетим и без шоу вокруг этого процесса. Но у нас есть еще Олег Сенцов, жизнь которого находится под угрозой. Если РоSSия заявляет, что у них в приоритете визит к Вышинского, то у нас в приоритете визит к Олега Сенцова. Мы предложили обменяться визитами и работать в таком формате, но все происходит по-другому» — подытожила Людмила Денисова.

Напомним, что в пятницу Денисова прибыла в г. Салехард и направилась в Лабытнанги, где в колонии содержится О. Сенцов, однако в колонии ей отказали в визите. Более того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в нарушение достигнутых договоренностей.


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