Нардеп Мосийчук через суд требует запретить "Марш равенства" в Киеве
"Пропаганда гомосексуальных отношений разрушает институт семьи".
Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал заявление в Окружной административный суд Киева, в котором требует запретить проведение "Марша равенства" в Киеве.
Об этом нардеп сообщил в Facebook.В исковом заявлении депутат подчеркнул, что такое мероприятие свидетельствует о том, что "агрессивное меньшинство нарушает права большинства."
По мнению Мосийчука, проведение "гей-парада в столице представляет угрозу общественному порядку, жизни и здоровью украинцев"."Пропаганда гомосексуальных отношений разрушает институт семьи. Украинское общество категорически настроено против проведения таких мероприятий", - заявил депутат.
Ранее сообщалось, что "Марш равенства" в Киеве будут охранять пять тысяч правоохранителей. Ожидается такое же количество участников шествия.
Напомним, "Марш равенства" начинается в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы.
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15.06.2018 22:42