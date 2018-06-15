Нардеп Мосийчук через суд требует запретить "Марш равенства" в Киеве

"Пропаганда гомосексуальных отношений разрушает институт семьи".

Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал заявление в Окружной административный суд Киева, в котором требует запретить проведение "Марша равенства" в Киеве.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.В исковом заявлении депутат подчеркнул, что такое мероприятие свидетельствует о том, что "агрессивное меньшинство нарушает права большинства."

По мнению Мосийчука, проведение "гей-парада в столице представляет угрозу общественному порядку, жизни и здоровью украинцев".

"Пропаганда гомосексуальных отношений разрушает институт семьи. Украинское общество категорически настроено против проведения таких мероприятий", - заявил депутат.

Ранее сообщалось, что "Марш равенства" в Киеве будут охранять пять тысяч правоохранителей. Ожидается такое же количество участников шествия.

Напомним, "Марш равенства" начинается в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы.


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