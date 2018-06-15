Суд в Киеве возобновил расследование в отношении Злочевского

Решение САП о закрытии дела о незаконной выдаче разрешений на пользование недрами в 2010-2012 отменено.

Соломенский районный суд Киева возобновил расследование в отношении экс-главы Министерства экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание также опубликовало фотокопию судебного решения, вынесенного следственным судьей Дмитрием Кратко в пятницу, 15 июня. В тексте решения сказано, что судья решил ограничиться только его резолютивной частью.

Судья удовлетворил жалобу члена парламентской фракции "Народного фронта" Татьяны Черновол на решение прокурора САП Ивана Федоренко, который закрыл уголовное производство о незаконной выдаче Министерством экологии во главе со Злочевским разрешений на пользование недрами в 2010-2012 годах.

Злочевский выехал из Украины в 2014 году после предъявления Генеральной прокуратурой подозрений в незаконном обогащении и был объявлен в розыск.

Осенью прошлого года Злочевского сняли с розыска.

В январе Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

В отношении Burisma расследовалось уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд гривен, но его закрыли в январе 2017 года после того, как компания заплатила налоговые платежи в размере 180 млн грн. В конце декабря 2016 года заместитель главы фракции БПП в Верховной Раде и близкий к Петру Порошенко депутат Игорь Кононенко встречался в Вене со Злочевским. Фотографии со встречи попали в СМИ .

Лицензии на большинство месторождений, которыми в настоящее время оперируют компании из Burisma Holdings, были выданы за два периода.

Первый пришелся на 2003-2004 гг., когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, имевший в то время право распоряжения специальными разрешениями (лицензиями) на право пользования недрами.

Второй - на 2010-2012 гг., когда Злочевский руководил Министерством охраны окружающей природной среды, которому подотчетна Государственная служба геологии и недр - единственный на сегодня в стране распорядитель спецразрешений на пользование недрами.