Экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта отправили под стражу в зале суда

По данным следствия, обвиняемый пытался влиять на свидетелей по его делу.

?Экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта отправили под стражу в зале суда
Фото: globallookpress.com

Окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне отменил освобождение под залог бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что его взяли под стражу в зале суда.

Причиной такого решения стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт и его роSSийский бизнес-партнер Константин Килимник предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда.

Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого условий освобождения из-под стражи до начала процесса.

Во время заседания Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.

Напомним, Мюллер и его команда расследуют предполагаемый сговор между Россией и Трампом во время выборов президента США. В 2017 году Манафорта также подозревали в заговоре против США и незаконном лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.

Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.


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