Экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта отправили под стражу в зале суда
По данным следствия, обвиняемый пытался влиять на свидетелей по его делу.
Окружной суд округа Колумбия в Вашингтоне отменил освобождение под залог бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что его взяли под стражу в зале суда.
Причиной такого решения стали обвинения со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Манафорт и его роSSийский бизнес-партнер Константин Килимник предпринимал попытки оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу до начала суда.
Мюллер ходатайствовал об изменении для подсудимого условий освобождения из-под стражи до начала процесса.
Во время заседания Манафорт заявлял о своей невиновности и просил не арестовывать его.
Напомним, Мюллер и его команда расследуют предполагаемый сговор между Россией и Трампом во время выборов президента США. В 2017 году Манафорта также подозревали в заговоре против США и незаконном лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича.
Манафорту грозит 305 лет тюрьмы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.06.2018 22:42