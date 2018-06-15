Минздрав анонсировал лицензирование врачей

Система аттестации будет действовать до 2020 года.

Минздрав анонсировал лицензирование врачей
Фото: Сергей Нужненко

В Министерстве здравоохранения презентовали переход к профессиональному лицензированию врачей.

"Сегодня действует система аттестации, подтверждающая стаж, но не профессионализм и не качество работы. Государство обладает монополией на услуги по повышению квалификации. В то же время, фактически отсутствует действенный механизм персональной ответственности ответственности перед пациентом за качество оказанной медицинской помощи", - говорится на сайте министерства.

Сообщается, что введение лицензирования предусматривает изменения с момента вступления в медицинский университет. Студенты, которые начали учиться с 2016 года на магистерской программе, после сдачи всех необходимых экзаменов - на третьем, шестом курсе, в интернатуре и резидентуре - станут специалистами по профессиональной лицензии.

Уже введен проходной балл 150 за обязательные предметы как для студентов-бюджетников, так и для студентов-контрактников. Бюджетные места будут распределяться среди наиболее сильных абитуриентов в те медицинские вузы, которые они выбрали.

Предаттестационные циклы отменяются. Врачу предоставляется право выбирать, где учиться и какие курсы выбирать. Система начисления баллов меняется - будет засчитываться как формальное, так и самообразование и неформальное образование. Система аттестации будет действовать до 2020 года.

Лицензию нужно подтверждать каждые три года. При подтверждении лицензии будет учитываться личное образовательное портфолио и история медицинской практики. В случае небрежности или существенных ошибок врача лицензия может быть приостановлена или аннулирована.

Органом, выдающим лицензии, станет Лицензионный совет из 30 избранных врачей. Возможно привлечение в состав Лицензионного совета иностранных экспертов. Переходный период продлится 5 лет: 2020-2024.

Врачи будут сдавать специальный лицензионный экзамен. Также Украина признает лицензии стран ЕС, США, Израиля, Канады, Японии.

Ранее сообщалось, что Минздрав обнародовал концепцию реформирования экстренной медицинской помощи.


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