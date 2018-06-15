Возле Херсона заработал стрелковый полигон для полицейских

Тренировочный полигон построен на территории карьера площадью 5 гектаров.

Возле Херсона заработал стрелковый полигон для полицейских
Фото: npu.gov.ua

Возле Херсона открыли стрелковый полигон для полицейских, предназначенный для отработки правоохранителями своих действий на открытой местности с применением всех видов стрелкового оружия.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Сегодня, 15 июня, глава Нацполиции Сергей Князев проинспектировал работу полигона. Он осмотрел комплекс сооружений: пистолетный, автоматный и гранатный тиры, полосу препятствий, городок для отработки приемов по освобождению заложников, тренировочный блокпост и административные здания.

Тренировочный полигон был построен на территории карьера площадью 5 гектаров за полтора года. Отмечается, что Князев высоко оценил его работу.

Фото: npu.gov.ua

"Я удивлен работой, которая была проведена вами при создании этого очень важного учреждения. Если курсант или молодой офицер придет сюда и пройдет весь курс обучения, по этим инструкциям, которые вы подготовили, то тогда этот полигон будет приносить двойную пользу", - отметил глава Нацполиции.

Князев также поручил разработать для полицейских инструкцию по безопасности во время учений на полигоне, поскольку ранее разработанные инструкции устарели.

Фото: npu.gov.ua

Начальник главного управления Нацполиции Херсонской области Артур Мериков, в свою очередь, заверил, что тренировки на этом помогут его подчиненным более эффективно выполнять свои обязанности.

"Отныне работники полиции области имеют возможность совершенствовать свои навыки по огневой, тактической и физической подготовке. А в дальнейшем, используя полученные знания, полицейские смогут более эффективно выполнять свои обязанности", - отметил он.

Напомним, ранее Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве.


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