Возле Херсона заработал стрелковый полигон для полицейских
Тренировочный полигон построен на территории карьера площадью 5 гектаров.
Возле Херсона открыли стрелковый полигон для полицейских, предназначенный для отработки правоохранителями своих действий на открытой местности с применением всех видов стрелкового оружия.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Сегодня, 15 июня, глава Нацполиции Сергей Князев проинспектировал работу полигона. Он осмотрел комплекс сооружений: пистолетный, автоматный и гранатный тиры, полосу препятствий, городок для отработки приемов по освобождению заложников, тренировочный блокпост и административные здания.
Тренировочный полигон был построен на территории карьера площадью 5 гектаров за полтора года. Отмечается, что Князев высоко оценил его работу.
"Я удивлен работой, которая была проведена вами при создании этого очень важного учреждения. Если курсант или молодой офицер придет сюда и пройдет весь курс обучения, по этим инструкциям, которые вы подготовили, то тогда этот полигон будет приносить двойную пользу", - отметил глава Нацполиции.
Князев также поручил разработать для полицейских инструкцию по безопасности во время учений на полигоне, поскольку ранее разработанные инструкции устарели.
Начальник главного управления Нацполиции Херсонской области Артур Мериков, в свою очередь, заверил, что тренировки на этом помогут его подчиненным более эффективно выполнять свои обязанности.
"Отныне работники полиции области имеют возможность совершенствовать свои навыки по огневой, тактической и физической подготовке. А в дальнейшем, используя полученные знания, полицейские смогут более эффективно выполнять свои обязанности", - отметил он.
Напомним, ранее Нацполиция и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве.
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Политика
15.06.2018 22:35